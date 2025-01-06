Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından tansiyon yükselten açıklama

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, dizinin final bölümü ile Türkiye ayağa kaldıracağını söyledi.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in final açıklaması izleyenlerin merakını tırmandırdı.

Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümünde Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı ateşe vermişti. Çıkan yangında 4 kişinin öldüğü 4'ü ağır 9 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

Ancak hangi oyuncuların diziye veda edeceği açıklığa kavuşmamıştı. Dizinin izleyenleri kimlerin öldüğünü merak ederken Feyza Civelek, dizideki açıklamaları ile dikkat çeken Nilay'ı aratmayan türden bir açıklama yaptı. Feyza Civelek, 2. Sayfa'nın sorularını yanıtlarken "Sürpriz bir son sizi bekliyor. Bütün izleyicileri şoke edecek bir final bekliyor. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir şey bekliyor sizi." diye konuştu.