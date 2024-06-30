Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si ünlü mankenle akraba çıktı!

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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si ünlü mankenle akraba çıktı!

Ünlü manken, popüler dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki "Pembe" karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun akrabası olduğunu duyurdu.

Ünlü manken Demet Şener, popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nde "Pembe" karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun akrabası olduğunu açıkladı. Şener, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Taşçıoğlu ile olan aile bağlarını ve bu ilişkinin kendisi için anlamını paylaştı. Bu açıklama, her iki ismin de hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Türk televizyon dünyasının sevilen yapımı Kızılcık Şerbeti, zengin oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu ve Evrim Alasya'nın paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan bir açıklamayla, ünlü model Demet Şener'in, dizinin fenomen karakterlerinden biri olan "Pembe"yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu ile akraba oldukları ortaya çıktı. Şener, Bodrum'daki tatilinden yaptığı paylaşımla bu bilgiyi takipçileriyle paylaştı ve "Canım Sibel Taşçıoğlu benim Pinkom… Bizim akraba olduğumuzu biliyor muydunuz?" ifadelerini kullandı. Bu gelişme, dizinin hayranları arasında heyecan yarattı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

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