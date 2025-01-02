Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’sini öfkelendiren yorum! Dayanamayıp öyle bir cevap verdi ki…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’sini öfkelendiren yorum! Dayanamayıp öyle bir cevap verdi ki…

Kaosun yüksek olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu’ sosyal medya hesabından ‘yılbaşı’ paylaşımında bulundu. Bir takipçinin “Selamün kavlen Müslüman Noel kutlamaz Pembe Hanım” yorumu Taşçıoğlunu kızdırdı.

Son bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti’nde Pembe’yi canlandıran ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu 2025 paylaşımı yaptı. Ünlü ismin paylaşımı olay oldu.

Ünlü isim, 2024’e veda etmek için sosyal medya hesabından yılbaşı konseptli bir fotoğrafını paylaştı. Yılbaşı temalı pijama takımı ve süsleriyle koltuğunda bir fotoğraf paylaşan Sibel Taşçıoğlu, 2025’e ‘Merhaba’ dedi.

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"2025 HERKES İÇİN MUTLULUK VE SAĞLIK GETİRSİN”

Taşçıoğlu, paylaşımına “Hoşça kal 2024... 2025 herkes için mutluluk ve sağlık getirsin... Ormanların yakılmadığı, hayvanların katledilmediği, kadınların öldürülmediği, çocukların acı çekmediği bir dünyada geçirelim 2025'i..." notunu düştü.

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“MÜSLÜMAN NOEL KUTLAMAZ PEMBE HANIM”

Taşçıoğlu’nun paylaşımına bir takipçi “Selamün kavlen Müslüman Noel kutlamaz Pembe Hanım” yorumunda bulundu.

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O YORUMA SESSİZ KALAMADI

Yapılan yoruma sessiz kalamayan ünlü oyuncu “Umarım yeni yıl ayrıştırılmadığımız bir yıl olur. Noel 25 Aralık bugün yarın 31'i. Ben de Pembe değilim” dedi.

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