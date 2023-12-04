'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Farah Zeynep Abdullah açıklaması

'Kızılcık Şerbeti’nin yapım şirketi Gold Film, Farah Zeynep Abdullah'ın diziden para almadığını açıkladı. Abdullah, dizide 'Dilruba' karakterini canlandırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Farah Zeynep Abdullah açıklaması

“Kızılcık Şerbeti”nin geçen cuma ekrana gelen bölümüne Farah Zeynep Abdullah, Nursema’nın (Ceren Karakoç) Amerika’dan gelen arkadaşı rolüyle konuk olmuştu.

6561ddb8ae0a8f02f003c356.jpg

Muhafazakar basında ünlü oyuncu hakkında “Devlet ve Allah’ kelimelerini yan yana görmek istemiyorum’ diyen Farah Zeynep para için şaklabanlığa soyundu” başlığıyla yazılar yer aldı.

farah-2-850x490.png

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti’nin yapım şirketi Gold Film yazılı bir açıklama yaptı ve ünlü oyuncunun para almadığını, kendi adına Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılmasını istediğini açıkladı.

farah-1.png

İşte o açıklama:

“Değerli oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın ücret karşılığında Kızılcık Şerbeti’ne konuk olduğu yönünde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Farah Zeynep Abdullah’ın Kızılcık Şerbeti’ni severek, beğenerek takip etmesi ve Yapımcımız Faruk Turgut’la olan dostluğuna binaen dizimize konuk olmuştur. Gold Film olarak Farah Zeynep Abdullah’ın bize verdiği destekten dolayı kendisi adına Türk Eğitim Vakfı’na bağışta bulunulmuştur. Kızılcık Şerbeti’ne güç katan Farah Zeynep Abdullah’a teşekkür ederiz…”

İlgili Haberler
Farah Zeynep Abdullah'tan gündeme damga vuran 'Behlül' yorumu: Türkiye inşallah buna hazır olur
Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz transfer Farah Zeynep Abdullah'ın başörtülü hali olay oldu
Farah Zeynep Abdullah Fazıl Say’ın gece yarısı mesajını ifşa etti. Hakim Öldüren Yılmaz Güney’i eleştirmişti
Farah Zeynep Abdullah'ın ifadesi ortaya çıktı. Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanıyordu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Kuryeye çarpıp serbest bırakılan diplomat Meclis gündeminde. İlk Yeniçağ gündeme getirmişti Gündem
Kuryeye çarpıp serbest bırakılan diplomat Meclis gündeminde. İlk Yeniçağ gündeme getirmişti
Erdoğan, Katar’da Gündem
Erdoğan, Katar’da
Sınırda PKK/PYD'li terörist yakalandı Gündem
Sınırda PKK/PYD'li terörist yakalandı
Gün içinde aklımızdan kaç bin düşünce geçer Sağlık
Gün içinde aklımızdan kaç bin düşünce geçer
Öyle yiyorsanız hastanelik ediyor Sağlık
Öyle yiyorsanız hastanelik ediyor
Ölümlü Dünya 2 filmi daha vizyona girmeden rekor kırdı Magazin
Ölümlü Dünya 2 filmi daha vizyona girmeden rekor kırdı
Boyun kanseri nedir Sağlık
Boyun kanseri nedir