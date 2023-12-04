'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Farah Zeynep Abdullah açıklaması

“Kızılcık Şerbeti”nin geçen cuma ekrana gelen bölümüne Farah Zeynep Abdullah, Nursema’nın (Ceren Karakoç) Amerika’dan gelen arkadaşı rolüyle konuk olmuştu.

Muhafazakar basında ünlü oyuncu hakkında “Devlet ve Allah’ kelimelerini yan yana görmek istemiyorum’ diyen Farah Zeynep para için şaklabanlığa soyundu” başlığıyla yazılar yer aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti’nin yapım şirketi Gold Film yazılı bir açıklama yaptı ve ünlü oyuncunun para almadığını, kendi adına Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılmasını istediğini açıkladı.

İşte o açıklama:

“Değerli oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın ücret karşılığında Kızılcık Şerbeti’ne konuk olduğu yönünde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Farah Zeynep Abdullah’ın Kızılcık Şerbeti’ni severek, beğenerek takip etmesi ve Yapımcımız Faruk Turgut’la olan dostluğuna binaen dizimize konuk olmuştur. Gold Film olarak Farah Zeynep Abdullah’ın bize verdiği destekten dolayı kendisi adına Türk Eğitim Vakfı’na bağışta bulunulmuştur. Kızılcık Şerbeti’ne güç katan Farah Zeynep Abdullah’a teşekkür ederiz…”