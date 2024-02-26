Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı belli oldu. Settar Tanrıöğen diziye veda etti

Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı belli oldu. Settar Tanrıöğen diziye veda etti
Kızılcık Şerbeti dizisinden şok bir haber geldi. Fenomen dizinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması sonrası diziye devam edemedi. Yerine bomba bir isim geldi.

Reyting rekortmeni dizinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen’in beyin kanaması sonrası sete dönmesi imkansız hale gelince yapım şirketi Gold Film yeni bir isimle anlaştı.

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YENİ "APO" AÇIKLANDI

Yapım şirketi sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Kamuoyunun Dikkatine, Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır… Saygılarımızla…” dedi.

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Ahmet mümtaz Taylan son olarak Netflix'in Kübra dizisinde rol almıştı.

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