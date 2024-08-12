Kızılcık Şerbeti'nin yıldızları aşk mı yaşıyor? İddialara flaş açıklama geldi

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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızları aşk mı yaşıyor? İddialara flaş açıklama geldi

Kızılcık Şerbeti dizisinde aşk mı? Sorusunu gündeme getirilen olayda son nokta koyuldu. İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap ile Doğa rolündeki Sıla Türkoğlu'nun aşk yaşadığına dair iddialar gündemi meşgul ediyordu.

Kapkap, bu iddialara son noktayı koydu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan Ünal karakteriyle öne çıkan Rahimcan Kapkap, yetenekli genç oyuncular arasında yer alıyor.

Dizideki performansıyla beğeni toplayan Kapkap, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak aşk dedikoduları ile adı anıldı.

Dizide Metehan ve Doğa karakterlerini canlandıran Rahimcan Kapkap ve Sıla Türkoğlu'nun, gerçek hayatta da yakın arkadaş oldukları ve dizinin tanıtımı için aşk yaşadıklarına dair söylentiler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bu konudaki iddialar kendisine sorulan Rahimcan Kapkap, Sıla Türkoğlu'nun mahalle arkadaşı olduğunu belirterek, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Kapkap, “Yok canım, Sıla çok yakın arkadaşım, böyle bir iddiayla karşılaşmadım” diye konuştu.

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