Kızıldeniz’de sular durulmuyor. Bir gemi daha vuruldu

ABD ve İngiltere’nin Kızıldeniz’deki varlığı gemilerin hedef alınmasının önüne geçemiyor. Bugün, Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yemen’in Mocha kentinin 23 deniz mili batısında bir gemi füzeyle vuruldu ve saldırıdan sonra gemi alev aldı.

Açıklamada, “Çıkan yangın mürettebat tarafından başarıyla söndürüldü. Tüm mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Gemi bir sonraki limana doğru yoluna devam etmektedir” denildi.

Füzenin kim tarafından ve nereden ateşlendiğine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edilen duyuruda, geminin ismi ya da hangi ülkeye ait olduğu ise açıklanmadı.