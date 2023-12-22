Kızıldeniz’deki saldırılar küresel ticarete darbe vuruyor

The Economist’te yer alan habere göre, Kızıldeniz rotası küresel gemi ticaretinin yüzde 10’unu kapsıyor. Aynı rota, konteyner trafiğinin %20'sini, deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık %10'unu ve sıvılaştırılmış doğal gazın %8'ini içeriyor.

Yapılan analize göre, Yemen'deki Husi militanlarının, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan dar Bab el-Mendeb Boğazı'ndan geçen gemilere, Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla füze ve drone saldırıları yapması, gemi taşımacılığına son darbe gibi görünüyor denildi.

Zaten pandemi döneminde büyük bir durgunluk yaşayan dünya ticaretinin normale dönmeye çalıştığı bu günlerde böyle bir tehditle karşı karşıya kalması küresel bir ticaret krizinin beraberinde geleceğinden endişe ediliyor.

Dünyanın sayılı firmaları bölgedeki faaliyetlerini askıya alırken, bazıları da faaliyetlerini şimdilik askıya aldıklarını açıkladılar.

Firmalar Afrika kıtasının etrafından dolanarak oluşturulacak yeni rotanın ise yolculukları uzatacağından dolayı maliyetlerin artması bekleniyor.