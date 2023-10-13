Kızılhaç: Gazze'de 2 milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlardan yoksun

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla kişinin temel ihtiyaçlar, su ve elektrikten yoksun olduğunu belirtti.

KAYNAK: AA
Kızılhaç: Gazze'de 2 milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlardan yoksun

ICRC'nin X platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "Bu gece Gazze'de yüz binlerce kişinin uyuyacak yeri yok. Gazze'de 2 milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlardan, su ve elektrikten yoksun. Ambulanslar yaralılara ulaşamıyor. Sivillerin, silahlı çatışmaların etkilerinden korunması gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

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