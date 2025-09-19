Kızılsu’da sevinç gözyaşları! Susuzluk çilesi sona erdi

Geçtiğimiz aylarda su sorunuyla sıkça gündeme gelen ve mecliste tartışılan Kızılsu köyü için başlatılan proje tamamlandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı iş makineleriyle yürütülen çalışmada, Tekçınar’dan getirilen kaynak suyu artık Kızılsu’nun musluklarında akıyor. Projenin bitiminde köyde düzenlenen törende, içme suyu hattı AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek tarafından hizmete açıldı.

Milletvekili Arslan Tatar törende şöyle konuştu: “Şırnak İl Özel İdaremiz ve TPAO Bölge Müdürlüğümüzün destekleriyle Kızılsu köyümüzün içme suyu ihtiyacını, 10 bin 300 metre boru döşeyerek çözüme kavuşturduk. Destekleri için Valimiz Birol Ekici’ye, Vali Yardımcımız ve Genel Sekreterimiz Murat Çiçek’e ve TPAO Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.”

Törene çok sayıda köylü katılırken, yıllardır süren su sorununun çözülmesi köy halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.