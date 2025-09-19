Kızılsu’da sevinç gözyaşları! Susuzluk çilesi sona erdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kızılsu’da sevinç gözyaşları! Susuzluk çilesi sona erdi

Şırnak’ın Kızılsu köyünün yıllardır devam eden içme suyu sorunu nihayet çözüldü. Şırnak Valiliği liderliğinde, İl Özel İdaresi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TPAO’nun iş birliğiyle, Tekçınar köyünden 10 bin 300 metrelik iletim hattı çekilerek köye temiz içme suyu sağlandı.

Geçtiğimiz aylarda su sorunuyla sıkça gündeme gelen ve mecliste tartışılan Kızılsu köyü için başlatılan proje tamamlandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı iş makineleriyle yürütülen çalışmada, Tekçınar’dan getirilen kaynak suyu artık Kızılsu’nun musluklarında akıyor. Projenin bitiminde köyde düzenlenen törende, içme suyu hattı AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek tarafından hizmete açıldı.

Milletvekili Arslan Tatar törende şöyle konuştu: “Şırnak İl Özel İdaremiz ve TPAO Bölge Müdürlüğümüzün destekleriyle Kızılsu köyümüzün içme suyu ihtiyacını, 10 bin 300 metre boru döşeyerek çözüme kavuşturduk. Destekleri için Valimiz Birol Ekici’ye, Vali Yardımcımız ve Genel Sekreterimiz Murat Çiçek’e ve TPAO Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.”

Törene çok sayıda köylü katılırken, yıllardır süren su sorununun çözülmesi köy halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Kızılsu’da sevinç gözyaşları! Susuzluk çilesi sona erdi

Kızılsu’da sevinç gözyaşları! Susuzluk çilesi sona erdi

Kızılsu’da sevinç gözyaşları! Susuzluk çilesi sona erdi

Son Haberler
Yılın ilk karı yağdı! Yollar beyaza büründü
Yılın ilk karı yağdı! Yollar beyaza büründü
Diyanet İşleri Başkanı değişti… İşte ilk Cuma hutbesi
Diyanet İşleri Başkanı değişti… İşte ilk Cuma hutbesi
Süperstar Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan hastanede hayatının şokunu yaşadı! Köpeğini gezdirirken merdivenlerden yuvarlandı
Semiramis Pekkan hastanede hayatının şokunu yaşadı!
Her diş gıcırdatanlar migren mi? İşin uzmanları anlattı
Her diş gıcırdatanlar migren mi? İşin uzmanları anlattı
Ece Üner hakkında flaş karar! Yargılanıyordu...
Ece Üner hakkında flaş karar! Yargılanıyordu...