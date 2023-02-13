﻿Pencereden tutunarak metrelerce yüksekten indi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Pencereden tutunarak metrelerce yükseklikten tabelanın asıldığı kısma inen çocuğun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinin ardından Kızıltepe Kaymakamlığı'nca idari soruşturma başlatıldı.

Bu anlar, okula yakın apartmanda oturan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun okul çatısına çıktığı, pencerelere tutunarak, okul tabelasının asıldığı kısma indiği görülüyor.

Olayın ardından açıklama yapan Kızıltepe Kaymakamlığı, görüntülerin okulun kapalı olduğu bir zaman diliminde yaşandığı ve çocukların ilkokul öğrencisi olmadıkları ifade edildi.

Açıklamanın devamında; “Olayın haber alınmasının hemen sonra okul polisleri okula gelerek incelemelerde bulunmuş ve olay hakkında gerekli inceleme ve soruşturma kaymakamlığımızca başlatılmış.” denildi.