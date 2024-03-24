'Kızım çok mirasa kondu” diyen Gönül Yazar, evini nereye bağışlayacağını açıkladı

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'Kızım çok mirasa kondu” diyen Gönül Yazar, evini nereye bağışlayacağını açıkladı
'Taş Bebek' lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın, hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. Gönül Yazar, hastalığı hakkında çıkan haberlerden sonra olayın doğrusunu anlatıp, vasiyetini açıkladı.

87 yaşındaki ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın bacağında pıhtı atması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı, 7 gündür iğne ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülmüştü.

"KAHVE İÇMEYE GİDERİM"

Fakat bu hastalık haberinin yeni bir durum olmadığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gönül Yazar, hastalığın geçen yıl yaşandığını açıklayarak: “Bu olay 4-5 ay önce oldu. Evimdeyim, çok iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Merak etmeyin. Arkadaşıma hastalığımı anlattım, o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar ‘6’ncı ay kontrole gel’ dedi. Bir ay sonra kahve içmeye giderim.” dedi.

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"DÜNYAYA ÇİVİ ÇAKMAYA GELMEDİK"

Daha sonra MagazinSortie'ye açıklamalar yapan Gönül Yazar vasiyeti ile ilgili şunları söyledi:

"Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi’den. Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim, benden sonrası için o küçük lösemili çocuklara bağışlayacağım. Hepimiz bu dünyaya çivi çakmaya gelmedik. Hâk vâki olunca bizler de gideceğiz, o zaman onlara kalacak."

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