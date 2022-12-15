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Kızını 6 yaşında evlendiren İsmailağa şeyhinin ilk ifadesi ortaya çıktı

2002 yılındayken 6 yaşındayken evlendirilen H.K.G.'in babası Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Gümüşel, "Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında Kadir’in yanına gidiyordu" dedi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 17:06
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Kızını 6 yaşında evlendiren İsmailağa şeyhi Gümüşel'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Kızını 6 yaşında evlendiren İsmailağa şeyhinin ilk ifadesi ortaya çıktı
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İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 2002 yılındayken 6 yaşında olan kızı H.K.G.’yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesi ile ilgili iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

Düzenlenen iddianamede sanıklar Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydı ile birlikte hapis cezası istendi. Tutuksuz şekilde yargılanan sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında önceki gün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan İstekli ve Gümüşel bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“İMAM NİKAHI İŞLEMİNİ YAPTIM”

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Yusuf Ziya Gümüşel’in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde Hira Nur Vakfı’nda fahri imam olarak çalıştığını açıklayan Gümüşel, “Benim kızım olan H.K.G’nin 6 yaşındayken Kadir İstekli ile imam nikahını ben kıymadım. Böyle bir olay olmadı. Kızım 16 yaşındayken söz kesilmişti. Kızım 17 yaşındayken Kadir İstekli ile nişanlandı. Nişandan sonra düğüne yakın bir tarihte Sancaktepe’de ben kızımın ve Kadir İstekli’nin dini merasimle imam nikahı işlemini yaptım. Daha sonra da resmi evlilik yaptılar” ifadelerini kullandı.

"KIZIM BENİM KONTROLÜM ALTINDA KADİR'İN YANINA GİDİYORDU"

Kadir İstekli’nin 25 yıldan bu yana vakfın talebesi olduğunu söyleyen Yusuf Ziya Gümüşel, “Şu anda da vakıfta fahri okutman olarak çalışmaktadır. Ben ve Kadir İstekli Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı personel değiliz. Memur sıfatımız da yoktur. Kızım bana eşinden ayrılmak istediği hakkında bir şey anlatmadı. Kızımın dosyaya verdiği gelinlik şeklindeki giysiyi hafızlığa başladığında ben hediye olarak almıştım. Kolyeyi de ben almıştım. Kızım 6 yaşındayken Kadir’in herhangi bir evi yoktu. Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında Kadir’in yanına gidiyordu. Ancak ağabeyi Muhammet Sıddık da yanında oluyordu” dedi.

“KADİR İSTEKLİ BENİM TALEBİMDİ”

Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Gümüşel, “Kızım bana evden taşınmak istediğine dair bir şey söylemedi. Ancak eşi bana yaklaşık 1-2 ay kadar önce müştekinin farklı adresteki bir eve taşınmak istediğini yanımızdan uzaklaşmak istediğini söyledi. Yaklaşık 4-5 ay önce kızım annesiyle birlikte bir psikiyatri doktoruna gittiğini biliyorum. Kadir İstekli isimli kişi benim talebemdi” ifadelerini kullandı.

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xyz
15.12.2022 17:22
Din, iman, Kuran ve Allah derler ama yakayı kurtarmak için yalan ifade verirler. Sahtekarlar. Bir insan altı yaşındakı bebesini nasıl verir aklım almıyor. Bunlar insan olamaz.  
 
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