Kızını hamile bırakan baba cezaevinde cinsel organını kesti

İğrenç olay Zonguldak'ta merkeze bağlı Karapınar köyünde meydana geldi. Hamile olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki kız çocuğu, babası Ergin A. tarafından cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Ergin A.'nın 15 yaşındaki kızı da jandarmaya, babasının kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

İki kızının ifadeleri sonrası gözaltına alınan Ergin A., tutuklanarak Beycuma M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Cezaevinde bulunan Ergin .A. kesici alet ile cinsel organını kesti. Ergin A., Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada yapılan operasyonla organı yeniden dikildi. Ergin .A. jandarmaya verdiği ifadede, "Kendim kestim. Kimseden zarar görmedim" dedi.

Çocuklar devlet korumasına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli süreç sürüyor.