Kızının doğum gününde vefat etmişti! Son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'da 112 kurulduğu ilk yıllarından bu yana Ahmetli ilçesinde ve merkez 112 istasyonlarında Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Şükrü Kaymak (42) tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Şükrü Kaymak'ın vefatı, sağlık camiasını derinden üzdü. Yunusemre 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ATT Şükrü Kaymak için ilk tören, Manisa İl Ambulans Servisi Başhekimliği binası önünde gerçekleştirildi.

Başhekimlik bahçesindeki törene, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ömercan Göz, merhum Şükrü Kaymak'ın eşi Serpil ve kızı Defne (15) ile oğlu Çağan (9) ile Manisa İl Ambulans Servisi personeli ile akrabaları ve arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, "Yunusemre 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapmakta olan çalışma arkadaşımız ATT Şükrü Kaymak'ın vefatı hepimizi üzdü. Mübarek günde rahmetli oldu, öncelikle merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dilerim. Hepizimin başı sağolsun" dedi.

Manisa İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ömercan Göz ise "Kendisi aklımızda gülen siması ve şakalarıyla, her zaman en zor yanımızda yanımızda olmasıyla hatırlayacağız. Allah'tandır rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" diye konuştu.

Merhum Kaymak'ın eşi Serpil, törende ayakta durmakta zorluk çekti, eşinin arkadaşları 112 personeli tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 9 yaşındaki oğlu ise cenazeye her baktığında gözyaşlarını tutamadı. Kızı Defne ise gözyü yaşlı olarak babasını kendi yaş gününde kaybetmenin üzüntüsünü taşıyordu. Başhekimlik bahçesinde gerçekleştirilen törenin ardından merhum Şükrü Kaymak'ın naaşı ambulansların eşliğinde sirenler alınarak cenaze namazını kılınacağı Yusuf Sedat Altıntaş Camii'ne getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından merhum Şükrü Kaymak, mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında Kırtık Mezarlığında toprağa verildi.