Elbistan, Akbayır Mahallesi'nde V.K. ile A.D. ve B.D. arasında iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

SOPALARDA DARPEDİLDİ

Tartışmanın büyümesi ile A.D. ve B.D., V.K.'yi 11 yaşındaki kızının gözü önünde sopalarla darbetmeye başladı. Baba-oğul olduğu öğrenilen 2 kişi, sopa ve av tüfeğinin dipçiği ile V.K.'yi yaraladı.

KIZI O ANLARI KAYDA ALDI

O anlar, küçük kız tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Olay akıllara geçen ay Kocaeli Gebze'de bir babaya, çocuklarının gözü önünde tokat attığı için tutuklanan cip sürücüsü Ozan Canyürek'ü getirdi.