Kızının kına gecesi ölüm günü oldu. Maganda kurşunu hayattan kopardı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir baba, kızının kına gecesinde maganda kurşunu ile başından vurularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Mehmet Şahin (54), kızı B.Ş.’nin (26) dün akşam düzenlenen kına gecesinde havaya rastgele açılması sonucu başından vuruldu.

Yere yığılan Şahin, yakınları tarafından otomobille Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, Mehmet Şahin’in ölümüne neden olan kurşunun kimin silahından çıktığını belirlemek için çalışma başlattı. Olay yeri incelemesinde kına gecesinin düzenlendiği alanda farklı silahlara ait çok sayıda boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli E.Ö, jandarma tarafından aynı mahallede gözaltına alındı.