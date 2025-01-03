Kızıyla mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'dan ailesini kızdıracak vasiyet

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızıyla mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'dan ailesini kızdıracak vasiyet

Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm sanat camiası yasa boğulurken usta sanatçının vasiyeti ortaya çıktı.

'Hatıran Yeter, İçim Yanar, Bana Sor, Yaktı Beni, Sabahçı Kahvesi' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında yaşamını yitirdi.

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CENAZE TÖRENİ PROGRAMI BELLİ OLDU

Ferdi Tayfur'un cenazesi cumartesi günü saat 09.00'da İstanbul'a getirilecek. Tayfur için aynı gün saat 12.00'da AKM'de bir tören düzenlenecek. Sanat dünyasını yasa boğan vefat haberinin ardından Tayfur'un vasiyeti de ortaya çıktı.

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YILLAR ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan Ferdi Tayfur'un vasiyeti de ortaya çıktı. Tayfur'un geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda vasiyetine yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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'O ŞARKILARI ÇOCUKLARIM YAPMADI’

Tayfur, vasiyetine ilişkin yaptığı konuşmasında şarkılarının telif haklarına yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."

Her ne kadar Tayfur tarafından bu ifadeler dillendirilmiş olsa da, bu vasiyetin tutanak altına alınıp alınmadığı bilinmiyor.

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