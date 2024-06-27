Kızların sevinç türküsü Erik Dalı Naziktir erkeklerinki Çayır Biçiyom Çayır

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızların sevinç türküsü Erik Dalı Naziktir erkeklerinki Çayır Biçiyom Çayır

Voleybolcu kızlarımız galibiyetleri Erik Dalı türküsüyle kutluyor. Futbolcular da Çekya zaferinin ardından soyunma odasında Erkan Ocaklı'nın 'Çayır Biçiyom Çayır' türküsüyle coştu.

Son dönemde A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başarılarıyla yüzümüz gülüyordu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bu kez futbol takımımız bizi sevince boğdu.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada F Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Çekya'yı 2-1 yendi, ikinci sırayı alıp Son 16 Turu'na yükseldi. Tüm Türkiye bu önemli galibiyet sonrası sevinçten çılgına dönerken, futbolcuların da soyunma odasında oyun havasıyla coştuğu ortaya çıktı.

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Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun çaldığı müziklerle coşan Ay-Yıldızlı oyuncularımız Erkan Ocaklı'nın 'Çayır Biçiyom Çayır' adlı türküsüyle adeta kendilerinden geçti.

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Soyunma odasında şölen havası yaşanırken, tüm futbolcularımızın keyfi yerindeydi. Büyük mutluluk yaşayan oyuncularımızdan en dikkat çekeni Cenk Tosun oldu. Erkan Ocaklı'nın 'Çayır Biçiyom Çayır' türküsünde kendinden geçen Cenk Tosun'un görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

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Bilindiği gibi A Milli Kadın Voleybol Takımımız galibiyetleri "Erik Dalı" türküsüyle kutluyordu. Yıldız oyuncularımızdan Melisa Vargas ve başantrenör Daniele Santarelli bile salonda çalan Erik Dalı türküsünü duyunca dayanamayıp oynamaya başlıyordu.

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