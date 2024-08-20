Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar. 4 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar. 4 ölü

Batman’da TIR ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi, yaşamını yitirdi. Ölen Medeni-Remziye İba çiftinin, kızlarının düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları ifade edildi.

Öğle saatlerinde Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki M.Ş.A.’nın kontrolündeki 56 KA 126 plakalı TIR ile 52 yaşındaki Medeni İba’nın kullandığı 06 FC 6240 plakalı kamyonet, çalışma sebebiyle tek şeride düşen yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba (18) ve Mensuriye Güler, yaşamını yitirdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın da kaza bölgesine gelerek incelemeler yaptı. Cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Medeni ve Remziye İba'nın, kızlarının düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları ifade edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü M.Ş.A. tedavisinden sonra gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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