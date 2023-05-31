Kızlarının hamileliğini fotoğraf çektirirken öğrendiler

Sosyal medyada paylaşılan bir video üzerinden milyonlar, hamileliğini ailece yapılan bir fotoğraf çekiminde açıklayan kadını ve aile üyelerinin verdiği tepkiyi konuşuyor.

Kızlarının hamileliğini fotoğraf çektirirken öğrendiler

Bir ailenin yaşayacağı mutluluklar içerisinde en özel olanlarından biri şüphesiz hamileliktir. Sosyal medyada paylaşılan bir video, hamilelik haberinin belki de en ilginç şekilde verilişinin hikayesini bize gösterdi.

Hamile olduğunu öğrenen bir kadın, ailesine hamile olduğunu duyurma kararı aldı.

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Duyuruyu daha özel kılmak isteyen kadın, aile üyelerini bir araya getirdi. Aile fotoğrafı da çektirmek için bir araya gelen aileye kadın, hamile olduğunu söyledi.

Herkesin şaşkınlığı ve mutluluğu yaşadığı anlar kameraya saniye saniye böyle yansıdı.

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