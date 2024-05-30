KKM düşüşü ivme kaybediyor

Kaynak: Haber Merkezi
KKM düşüşü ivme kaybediyor

Kur korumalı mevduatta düşüş yeniden hız kaybetti.

Kur korumalı mevduatlarında bir ara hızlanan düşüş ivmesi yine yavaşlama sinyalleri gelmeye başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri kapsamında kur korumalı mevduatlar 24 Mayıs haftasında 14,6 milyar dolar gerileme kaydetti. Son düşüşle beraber kur korumalı mevduatlar 2,16 trilyon liraya indi.

Kur korumalı mevduatlarda gerileme görülürken, ekonomi yönetiminden kademeli geçiş mesajları geliyor.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kur korumalı mevduatlardaki gerilemenin kademeli olacağına dikkat çekmişti.

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