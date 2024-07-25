KKM hesapları 1 haftada 61 milyar lira geriledi

Kaynak: AA
KKM hesapları 1 haftada 61 milyar lira geriledi

Önce kurtarıcı olarak görülen sonra ise kurtulmak için her yola başvurulan Kur Korumalı Mevduat hesaplarında erime... 61 milyar liralık düşüş, toplam mevduat 1 Trilyon 881 milyar liraya düştü.

KKM'de 61 milyar liralık erime

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK'dan Kur Korumalı Mevduat açıklaması... KKM'deki düşüş serisi devam ediyor. BDDK verilerine göre KKM bakiyesi 19 Temmuz haftasında 60,9 milyar lira gerileyerek, toplam mevduat 1 trilyon 881 milyar liraya düştü.

KKM hesapları 12 Temmuz haftasında 49 milyar lira erimişti. Bugünkü 60,9 milyar liralık düşüş, 24 haftanın en hızlı düşüşü olarak kayda geçti.

KKM bakiyesi 28 Haziran'da 18,3 milyar, 5 Temmuz'da 22,9 milyar ve 12 Temmuz'da ise 48,9 milyar lira düşüş göstermişti. KKM bakiyesi 18 Ağustos 2023'te 3,4 trilyon liraya ulaşarak zirveyi görmüş, ardından gerilemeye başlamıştı.

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