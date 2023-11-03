KKM'de düşüşler 10'ncu haftaya taşındı

Kur Korumalı Mevduatta düşüş sürüyor. KKM'de 10'ncu haftada hesaplardaki para 10'ncu haftada 400 milyar lira azaldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
KKM'de düşüşler 10'ncu haftaya taşındı

Kurtarıcı olarak gösterildi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başına getirilen Mehmet Şimşek'in "bitirmek istiyoruz" dediği Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış sürüyor. KKM hesaplarındaki para 10 haftada 400 milyar lira azaldı.

Eski ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona rağmen faizi düşürmüştü. Bu nedenden dolayı enflasyon daha da yükselmiş, döviz fırlamıştı. Yönetim, dövizi frenlemek için piyasa dışı yöntemlere başvurmuştu.

Bu yöntemlerden birisi de KKM. Bu uygulamada hesap sahiplerine faiz tutarı ve kur farkı ödeniyor. Bu da bütçeden karşılanıyor.

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