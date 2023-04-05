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Dolar durdurulamıyor. Kur Korumalı Mevduat'ta faiz yüzde 25'e çıkarıldı ama nafile

Merkez Bankası'nın arka kapı satışları, Suudi Arabistan'dan gelen milyarlarca dolar, Kur Korumalı Mevduat'ta sınırların kaldırılması doların ateşini düşüremedi. Alınan hiç bir önlem doların adım adım zirve yolculuğunu durduramıyor

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 09:39
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KKM'de faiz yüzde 25'e çıkarıldı ama nafile. Dolar durdurulamıyor

Dolar durdurulamıyor. Kur Korumalı Mevduat'ta faiz yüzde 25'e çıkarıldı ama nafile
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Yeniçağ/ Erhan SONGÜR

Mart ayının üçüncü haftasında 18 lira 90 kuruş civarında olan dolar yavaş yavaş ilerliyor. Ne arka kapı satışları ne de Suudi Arabistan'dan gelen 5 Milyar dolarlık mevduat girişine rağmen Merkez Bankası'nın rezerleri geçen hafta düşüş yaşamıştı.Bir de Kur Korumalı Mevduat'ta sınır kalktı ama nafile. İşte bütün bu yaşananların ardından doların ibresi yukarı yönlü. Adım Adım ilerleyen dolar bugünkü açılışı 19,24'ten yaptı. 

DOLAR NİSAN'A HIZLI GİRDİ

Nisan ayının ilk işlem gününü yatay pozitif bir seyir ile kapanan dolar/TL kuru, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Kademeli yükselişlerini sürdüren kur 19,24TL üzerinde fiyatlama görmeye başlarken, kurun bu seviye üzerinde kalıcılık yeni tarihi zirvelerin kaydedilmesi yönündeki endişeleri beraberinde getirdi.

ÖNLEMLER DOLARIN ATEŞİNİ DÜŞÜRMEDİ

Son günlerde Kur Korumalı Mevduat'taki sınırlamaların kalkmasının Kur Korumalı Mevduat'ta sınırların hızla kaldırılması piyasalarda döviz yeterliliğine dair birtakım endişeler yarattı,  dolara olan talep arttı, doların ateşi yükseldi.

ARABİSTAN'DAN MİLYARLARCA DOLAR GELDİ BİR HAFTADA REZERVLER DÜŞTÜ

Seçim öncesi Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar geldi. Rezervler bir hafta arttı ancak ikinci hafta Merkez Bankası'nın rezervleri düştü. Dolar yine çıktı. Mart ayının üçüncü haftasında 18 lira 90 kuruş civarında olan dolar yavaş yavaş ilerledi. Ne arka kapı satışları ne de Suudi Arabistan'dan gelen 5 Milyar dolarlık mevduat girişine rağmen Merkez Bankası'nın rezerleri geçen hafta düşüş yaşaoıb  İşte bütün bu yaşananlara ardından doların ibresi yukarı yönlü.

Her gün ilerleyen dolar 19.24 liraya dayandı. Bugün piyasada 19.23TL'den fiyatlanıyor. Ancak bu rakam döviz bürolarında daha yüksek. Çünkü çifte döviz kuru yaşanan ülkemizde piyasadan 19.20 liradan döviz almak mümkün değil.

KKM'DE TÜM SINIRLAR KALKTI FAİZLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında faiz tavanı ve vade sınırı kaldırıldı. KKM faizi yüzde 25'lere kadar yükselirken TL mevduat faiz oranları da yüzde 31'e kadar çıktı.

Kur Korumalı Mevduata (KKM) uygulanan faiz üst sınırının kaldı­rılmasının ardından hem kur koru­ması hem faiz almak isteyenler için faiz yüzde 11.5'ten yüzde 25'e kadar fırladı. Kur Korumalı Mevduat he­sapları Aralık 2021’de dövizde ya­şanan rekor yükselişi durdurmak için uygulamaya başlandı

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