KKM'nin devlete zararı 833 milyar TL. Merkez Bankası Başkanı açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası Kanunu gereğince bankanın uyguladığı politikalar ve faaliyetlerine ilişkin ilk kez milletvekillerine sunum yaptı.

KKM KAYNAKLI YÜK VE ZARAR

Karahan, KKM’den kaynaklı zarar hakkında şunları söyledi:

"KKM’ye olan talep azaldı. 70 milyar doların altına geldik. Kademeli bir azalma öngörüyoruz. KKM kaynaklı toplam zarar 833 milyar TL. Bu zararın büyük kısmı kur farklarından kaynaklanıyor."

Anayasa Mahkemesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TCMB başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etmesi üzerine Karahan, "Bu karar oldukça kapsamlı, Merkez Bankası’na özgü değil. Benim yorum yapmam doğru olmayacak" dedi.

Karahan, düşük faiz oranlarına sahip bir ülkenin para birimini borçlanarak, yüksek faiz oranlarına sahip başka bir ülkenin para birimine yatırım yapma anlamına gelen carry-trade ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Enflasyon mücadelemiz carry trade üzerinden değil. Talebi kontrol ederek enflasyonu düşürme amaçlı çalışıyoruz. Cari açık geçen sene 60 milyar dolardı, şimdi 30 milyar dolar seviyesine geldi. Daha makul seviyeye çekmek istiyoruz. Faiz arttıkça carry-trade daha cazip hale geliyor. Rezervlerde yaşadığımız iyileşmenin üçte biri yurt dışı kaynaklı, üçte biri bireysel, geri kalanı tüzel kişiliklerden geliyor. Yurt dışından gelen kalemin yarısı carry-trade kaynaklı."

Merkez Bankası çalışanlarına verilen performans ödemeleri hakkında bilgi veren Karahan, "Performans ödemesi, çalışanların bireysel performansını teşvik etmek amacıyla kullanılan bir sistemdir. 1980'lerden beri uygulanıyor. Her çalışanımıza vermedik. Performansa göre ödemeler yapıldı. 1-2 maaş arasında tazminat ödemesi yapıldı" dedi.

ASGARİ ÜCRET HAKKINDA

Karahan, asgari ücretle ilgili sorulara, "Asgari ücret bir numaralı risk değil. Karar verici değiliz, enflasyon hedefleri belirlenirken varsayımlar yapmak zorundayız. İfadelerimiz tavsiye niteliğinde değil" yanıtını verdi.