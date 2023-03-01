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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar depremzedeleri ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde kurulan çadır kenti ziyaret etti. Tatar, burada yetkililerden bilgi aldı, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti, çocuklarla ilgilendi ve mobil fırından ekmek dağıttı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 19:09
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar depremzedeleri ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar depremzedeleri ziyaret etti
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde kurulan çadır kenti ziyaret eden Tatar, burada yetkililerden bilgi aldı, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti, çocuklarla ilgilendi ve mobil fırından ekmek dağıttı.

"Sizlerin acısı bizlerin acısı." diyen Tatar, gelişmeleri yakından izlediklerini ve Türkiye için dua ettiklerini belirtti.

Tatar, depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kısa sürede yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türkiye'ye bakarak geleceğe baktıklarını vurgulayan Tatar, "Çünkü umudumuz, Türkiye'yle birlikte Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenerek Kıbrıs Türk halkına bir gelecek ve umut vadetmesidir. Dolaysıyla bizim inancımız odur ki Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi güçlüdür ve güçlü bir şekilde bu yaralarını saracaktır. Yaraların sarılmasıyla burada yapılacak olanlar bir eser halinde geleceğe umudu ve ışığı saçacaktır." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında bu zorlukları aşacağını ve yaralarını saracağını vurgulayan Tatar, yaraların sarılması için olağanüstü bir gayret gösterildiğini söyledi.

- "Sizlerin acısı bizlerin acısıdır"

Tatar, depremde KKTC'li öğrencilerin de hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Biz Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman tasada ve kıvançta Türkiye ve Anadolu ile sizlerle olduk. Dolayısıyla sizlerin acısı bizlerin acısıdır. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. İnanıyorum ki, en yakın bir tarihte Türkiye'de bu deprem bölgelerinde yapılan çalışmalarla hayatın normale döneceği ve geleceğe umutla bakabileceğimiz bir durumu tekrar yakalayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ın da deprem bölgesi olduğunu aktaran Tatar, bundan sonraki süreçte yapılacak binalarda gerekli tedbirlerin alınmasıyla böyle yıkımların yaşanmadığı bir sürecin inşa edileceğini dile getirdi.

Tatar, "Birlikte yaşadığımız bu acıyla esasında daha da kenetlenmiş durumdayız. Burada irade var, burada büyük bir başarı var. Olağanüstü şartlarda bu şekilde bir yaşam merkezinin kurulması ve marketiyle her türlü eğlence ve çocuklara yönelik alanlarıyla burada büyük bir başarı vardır." dedi.

Deprem nedeniyle yaraların sarılması için görev alan kamu görevlileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Tatar, kendisinin 10 Şubat'ta Kahramanmaraş'a gelerek resmi ziyaret gerçekleştirmeyi, ziyarette de Kıbrıs meselesini anlatmayı planladığını ifade etti.

Depremler nedeniyle ziyaretin ertelendiğini söyleyen Tatar, hayatın normale dönmesinin ardından resmi ziyaret için Kahramanmaraş'a yeniden geleceğini belirtti.
Tatar, Kahramanmaraş'ta, KKTC'nin içinde bulunduğu koşulları, Kıbrıs Türk halkının milli davasını, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen milli politikayı anlatmayı istediğini anlattı.

Deprem bölgesinde Azerbaycan'dan gelen görevlilerin de bulunduğunu kaydeden Tatar, "Biz et ve tırnak aynı milletin evlatları olarak bu coğrafyada varlığımızı sürdürmek için birlikte dayanışma ve kardeşlik duygularıyla bütün bu zorlukları aşmak için mücadelemizi sürdürmek durumundayız." diye konuştu. (AA)

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