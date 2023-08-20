KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 'yol gerilimi'nde son durumu açıkladı

Birlemiş Milletler’in Kıbrıs’ta yol açtığı gerilimin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bölgedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 'yol gerilimi'nde son durumu açıkladı

Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak için iş makineleriyle birlikte bölgeye geldi.

BM Barış Gücü askerleri ise yol yapılacak alana beton bloklar çekip araçlarını KKTC topraklarına park etti. İnşaat çalışmalarında arbede yaşanırken, BM askerleri Türk topraklarından Yeşil Hat’a geri itildi.

“BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Bölgede gerilim sürerken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk yayınında son duruma ilişkin bilgileri aktardı.

"Hafta sonu dolayısıyla bu çalışma biraz yavaşlatılmıştır." diyen Ersin Tatar, "Bu insani bir hareket. Bunun uzlaşı yoluyla çözülmesi temennimiz. Bu yolun açılması gerekiyor. Burada askeri bir amaç yok. Halkımızdan bu konuda çok şikayet geliyordu. Burası özel bir köy. Bizim oradaki bütün haklarımızı terk etmek durumunda değiliz. Orayı yine umduğumuz gibi yapıp, egemenliğimizi koruyacağız. İnşallah sağ duyulu bir şekilde sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok." ifadelerini kullandı.

“SULH İÇİNDE ÇÖZÜLMESİ TEMENNİMİZ”

BM'nin adımına tepki gösteren Tatar, "Bizi tam muhatap kabul etmiyorlar. Güney Kıbrıs'ı muhatap kabul ediyorlar, onlar da yolun yapılmasını istemiyor. Bu yolun neden yapıldığını, neyin ne olduğunu çok iyi öğrenildi. Önümüzdeki birkaç gün içinde sulh içinde çözülmesi temennimiz." şeklinde konuştu.

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