KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 15 Temmuz mesajı

Ersin Tatar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan hainler, Türk milletinin sağlam iradesi ve cesur güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde başarısızlığa uğratılmıştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yayınladığı mesajda, büyük Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığını 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, o gece vatanını her şeyden üstün tutan Türk milletinin tankların ve mermilerin karşısında dik durarak destan yazdığını vurguladı.

Tatar, şunları ekledi: "15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan hainler, Türk milletinin sağlam iradesi ve cesur güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde başarısızlığa uğratılmıştır. Cumhuriyetin bölünmez birlik ve beraberliği için canlarını feda eden, demokrasinin ve bağımsızlığın teminatı olan şehitlerimizi saygıyla anıyor, onlara minnet ve rahmetle dua ediyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum."