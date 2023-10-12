KKTC eski Başbakanı gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs'ta yürütülen "sahte reçete soruşturması" kapsamında eski Başbakan ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SAHTE REÇETELERLE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADI İDDİASI
Kuzey Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi'ni sahte reçetelerle zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla aralarında KKTC eski Başbakanı Sibel Siber’inde bulunduğu doktor, eczacı ve eczane çalışanlarından oluşan 40 şüpheli soruşturmaya dahil edildi.
Yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, hala doktorluk yapan Siber hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması üzerine geçen ay başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulandı.
Kuzey Kıbrıs'ın ilk kadın Meclis Başkanı ve Başbakanı" unvanını taşıyan Siber'in emniyetteki işlemleri sürerken Siber'in soruşturmaya dahil edilme gerekçesiyle ilgili ise bilgi verilmedi.