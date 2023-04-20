KKTC İsias Otel davası için harekete geçiyor

Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de, KKTC’den gelen sporcu kafilesinden 35 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin açılan dava ile ilgili KKTC harekete geçti.

KKTC İsias Otel davası için harekete geçiyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel ile ilgili dava devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, çoğu ortaokul öğrencisi 35 kişilik sporcu kafilesinin hayatını kaybetmesi ilişkin açılan dava ile ilgili savcı görevlendirdi.

Adıyaman Savcılığından gelen adli yardımlaşma talebi doğrultusunda görevlendirilen savcı, İsias enkazında hayatını kaybeden 35 kişinin yakınlarının ifadelerini alacak. KKTC'de elde edilecek deliller ve alınacak ifadeler, Türkiye'de yürütülen dava dosyasında konulacak.

65 KİŞİYE MEZAR OLDU

Adıyaman'daki İsias Otel, 6 Şubat tarihinde saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde ilk sarsıntıda yıkılarak KKTC kafilesinden 35, Türkiye Rehberler Birliği üyesi 30, toplam 65 kişiye mezar olmuştu. Yapılan araştırmalar sonucu otelin yapım aşamasında ihmaller zinciri ortaya çıkmıştı.

KOLONLARI KESİLMİŞ

En büyük hissedar Ahmet Bozkurt'un öncülüğünde, Efe Bozkurt, Ulviye Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Bilge Açık ve Seda Zeren ortaklığında 2021 yılında faaliyete geçirilen otelin daha önce apartman olduğu belirtilmişti. İki apartmanın birleştirildiği, kolonların kesildiği ifade edilmiş, otelin yapı denetiminden geçemediği için mühürlendiği ancak bir süre sonra tekrar faaliyete geçtiği ortaya çıkmıştı.

KKTC'den giden mühendis ve mimarlardan oluşan heyet tarafından yapılan inceleme sonucu otelin beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmişti. Raporda, beton karışımının elle yapılan kontrolde dahi kolaylıkla dağıldığı yazılmıştı.

OTEL SAHİPLERİ TUTUKLANMIŞTI

Başlatılan soruşturma kapsamında İsias Otelin sahipleri Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklanarak, Siverek Cezaevine nakledilmişti. Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. (İHA)

İlgili Haberler
Depremde yıkılan İsias Otel'in mimarından ve mühendisinden skandal savunma
Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İsias Hotel'de hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu İsias Otel'de hayatını kaybedenler için KKTC'ye gitti: Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak
İsias Otel'de hayatını kaybeden rehberlerin gönderdiği sesli mesajı asla unutmayacaksınız 'Biz dışarıyı görüyoruz. Göz göre göre soluyoruz'
Öne Çıkanlar
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Son Haberler
Karanlık tünelde ışık arayan takım: Trabzonspor Spor
Karanlık tünelde ışık arayan takım: Trabzonspor
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu? Siyaset
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu?
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı Dünya
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı Spor
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi Magazin
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi
Yasemin Avrupa şampiyonu Spor
Yasemin Avrupa şampiyonu
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı Güncel
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı