KKTC’de 29 yaşındaki genç dövülerek öldürüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, gittiği eğlence mekanında güvenlik görevlileri tarafından dövülerek öldürüldü.

KAYNAK: İHA
KKTC’de 29 yaşındaki genç dövülerek öldürüldü

Babasının tedavisi için İngiltere’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, dün sabah erken saatlerde İskele’de gittiği bir eğlence mekanında güvenlik görevlileri tarafından dövülerek öldürüldü. Mavideniz’in arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında alkolün dozunu kaçırarak taşkınlık yaptığı ve mekandan dışarı çıkması istendiğinde ise güvenlik görevlileri ile tartıştığı aktarıldı. Güvenlik görevlilerinin yerel saatle 03.30’da Mavideniz’i yaka paça mekandan çıkardığı ve mekanın dışında tekme ve yumruklarla darp ettiği ifade edildi.

BAŞINA TEKME VE YUMRUK ATTILAR

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, güvenlik görevlilerinden Mehmet Yazıcı’nın, başına attığı yumruk sonucu Mavideniz’in yere düştüğü, mekanın işletmecisi Doğu Alçıner ise yere düşen Mavideniz’in başına tekmeyle vurduğu görüldü. Başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Mavideniz, hastaneye kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

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YAKINLARI HASTANEYİ DAĞITTI

Mavideniz’in ölüm haberini alan yakınları, balyozla kaldırıldığı hastaneye basarak, hastanenin camlarını kırıp eşyalara zarar verdi. Polis, hem olay yerinde hem de hastanede olağanüstü güvenlik önlemi aldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE İŞLETMECİ GÖZALTINDA

Mavideniz’in ölümünün ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, önce güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, görgü tanıklarını tek tek tespit edip ifadelerine başvurdu. Polis, yaptığı soruşturma sonucu güvenlik görevlisi Mehmet Yazıcı ile işletmeci Doğu Alçıner’i gözaltına aldı.

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