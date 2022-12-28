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KKTC'de Asya kaplan sivrisineği tespit edildi

KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne kentinde istilacı tür Asya kaplan sivrisineğinin tespit edildiğini açıklayarak, vatandaşlardan önlem almalarını istedi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 05:55
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KKTC'de Asya kaplan sivrisineği tespit edildi

KKTC'de Asya kaplan sivrisineği tespit edildi
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Bakanlığın yazılı açıklamasında, Girne bölgesinde kurulan ergin sivrisinek yakalama tuzaklarından birinde Asya kaplan sivrisineği belirlendiği, yapılan incelemeyle türe özgü karakteristik özelliklerin fotoğraflanıp kayıt altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sıhhiye ekiplerince, sivrisinek mücadelesinin özellikle türün görüldüğü bölgelerde titizlikle sürdürüldüğü ve gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada, sivrisinekle mücadelede toplumsal katılımın önemine işaret edildi.

"SİVRİSİNEK ÜREME ALANI OLUŞMASINA KARŞI ALINAN TEDBİRLER ÖNEMLİ"

Asya kaplan sivrisineğine karşı vatandaşlardan tedbir almaları istenen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Asya kaplan sivrisineği, küçük su birikintilerinde çoğalıp gelişebilmektedir. Kendi evimizde, bahçemizde, balkonumuzda bulunan üreme ve yaşam alanlarını tespit edip buralarda basit önlemler almak çok önemlidir. Saksı altı kapları, süs havuzları, hayvanlar için bıraktığımız sular, bu sivrisineklerin en kolay üreme alanlarıdır. Yapmamız gereken tek şey, bu suları haftada bir değiştirmektir. Vatandaşlarımızın yağmur sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapları boşaltarak sivrisinek üreme alanı oluşmasına karşı alacağı tedbirler önem arz etmektedir." (AA)

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