KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, en çok "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, virüsün aşı veya ilaçla tedavisinin bulunmadığı ve semptomları görülen kişilerde mide bulantısı, kusma, ishal, deride kızarıklık ve lenf bezlerinin aşırı şişmesi durumlarının yaşanabileceği aktarıldı.

İNSANDAN İNSANA BULAŞMIYOR

Öte yandan, virüse karşı gerekli tedbirleri aldığı ve sivrisinek ilaçlamasının aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, virüs taşıyan sivrisineklerin Batı Nil Virüsü'nü insanlara ve hayvanlara bulaştırdığı, insandan insana bulaşın söz konusu olmadığı ifade edildi.

BAKANLIKTAN UYARI

Aşısı ve tedavisi bulunmayan virüsten korunmanın çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşlardan, sivrisinek üremesini önlemek için evlerindeki saksı altında, kap ve lastik içinde biriken suları ve süs havuzu sularını sık sık boşaltmaları istendi.