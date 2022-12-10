Maymun çiçeği virüsü KKTC'ye de sıçradı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsü tespit edilen bir kişinin tedavi altına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine bugün başvuran bir kişide maymun çiçeği hastalığı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavisine başlandığı ifade edildi.

Ayrıca hastanın temaslılarının takibi için işlemlerin başladığı kaydedildi. (AA)