KKTC’de güç gösterisi: Cengiz Topel tatbikatı göz kamaştırıyor!

Kaynak: AA
KKTC’de güç gösterisi: Cengiz Topel tatbikatı göz kamaştırıyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’na dair bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Akdeniz'de fırtına estiren kahramanlarımız. Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başarıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla düzenlenen tatbikatın 12 Eylül'de sona ermesi planlanıyor.

Son Haberler
CHP'de bir şok istifa daha!
CHP'de bir şok istifa daha!
Seyir halinde alev alan TIR hurdaya döndü!
Seyir halinde alev alan TIR hurdaya döndü!
Çayönü’nde şaşırtan keşif! 9 bin 500 yıllık sır çözüldü: Kamusal alanın izleri
Çayönü’nde şaşırtan keşif! 9 bin 500 yıllık sır çözüldü
Galatasaray'ın genç futbolcusuna Selçuk İnan kancası
Galatasaray'ın genç futbolcusuna Selçuk İnan kancası
Süper Lig devlerinin istediği Eriksen imzayı atıyor!
Süper Lig devlerinin istediği Eriksen imzayı atıyor!