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KKTC'de ulusal yas nedeniyle eğlence yerlerinde müzik yayını yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün ilan edilen 7 günlük ulusal yas nedeniyle eğlence yerlerinde müzik yayını yasaklandı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:48
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KKTC'de müzik yayını yasaklandı

KKTC'de ulusal yas nedeniyle eğlence yerlerinde müzik yayını yasaklandı
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Türkiye'deki depremlerden dolayı KKTC Turizm Gençlik Kültür ve Çevre Bakanlığı, eğlence yerlerinin müzik yayını izinlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını ve bu işletmelerin hiçbir şekilde müzik yayını yapamayacaklarını açıkladı.

Devlete ait dairelerce planlanan konser ve gezi gibi etkinliklerin iptal edildiği KKTC'de, bazı otel ve restoranlar da 7 günlük ulusal yasa uyarak eğlence programlarını durdurdu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye defteri açıldı.

Büyükelçiliği ziyaret eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, taziye defterine şunları yazdı:

"Ana vatanımızın birçok ilinde yaşanan deprem felaketinin acısını yüreklerimizde taşımaktayız. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin yasını tutarken, yaralılarımızın bir an önce iyileşmesi, enkaz altında kalanların da bir an önce çıkarılması en büyük dileğimizdir."

KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından dün duyurulan ve pazartesiye kadar sürecek olan ulusal yas nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilciliklerinin bayrakları yarıya indirilmişti.

(AA)

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