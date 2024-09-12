KKTC'den Rumlar ile anlaşma imzalayan ABD'ye tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin son dönemde Rum tarafına artan desteklerine dikkat çekildi. Açıklamada, ABD Donanması'na ait savaş gemilerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaptığı liman ziyaretleri, iki taraf arasındaki stratejik ortaklığı ileriye götürme adımları ve ABD'nin GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının her yıl yenilenmesi gibi gelişmelerin ABD'nin Rum tarafına verdiği yanlı desteğin somut göstergeleri olduğu vurgulandı.

ABD'nin Rum tarafına verdiği desteğin, Doğu Akdeniz bölgesindeki dengeleri bozabilecek sonuçlara yol açabileceği ifade edilen açıklamada, "Kıbrıs meselesinde artık açık bir taraf olarak gördüğümüz ABD'yi sağduyu ile hareket etmeye, bölgedeki hassas dengeleri değiştirme çabalarına son vermeye ve Kıbrıs konusundaki tarafgir tutumunu sona erdirmeye davet ediyoruz" denildi.

Açıklamada, KKTC'nin bölgedeki gelişmelere karşı her zaman hazırlıklı olduğu belirtilerek, "Ana vatan Türkiye ile birlikte gerekli görülebilecek adımları atma hakkımızı saklı tuttuğumuzu" ifade edildi.

ABD ile GKRY arasında imzalanan "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması, uluslararası güvenlik endişelerine karşı bir adım olarak değerlendiriliyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliğinin ABD ile GKRY için hayati önem taşıdığı belirtilmişti.