KKTC'nin Yeşilırmak köyünde yangın

KKTC'nin Lefke bölgesine bağlı Yeşilırmak köyünde öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

KKTC'nin Yeşilırmak köyünde yangın

Yangın, köyün güneyindeki ağaçlık alanda meydana geldi ve saat 13.00 sıralarında fark edildi. İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi, askeri personel ve çevre halkı ilk müdahaleyi yaptı. Ayrıca Güvenlik Kuvvetleri'ne ait helikopterle havadan destek sağlandı. Akşam saatlerinde ise Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) gelen 5 helikopterle çalışmalar devam ettirildi. Yangın, saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları gece boyunca devam edecek.

Yangının elektrik kablolarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini ve yangının söndürülmesi için gösterilen çabaya teşekkür etti. Yangının elektrik kablolarından çıktığı tahmin ediliyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de yangınların yaz aylarında arttığını belirtti ve ekiplerin hızlı bir şekilde koordine olarak yangına müdahale ettiğini söyledi. Havadan helikopterler ve Türkiye ile Güney Kıbrıs'tan gelen toplam 5 helikopterle yangına müdahale edildi. Başbakan Üstel, yangına müdahale eden tüm ekiplere teşekkür ederken, bir daha yangın yaşanmaması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Adana ve Antalya'dan gelen helikopterlerin yanı sıra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterin yangına müdahale ettiğini açıkladı. Helikopterler keşif uçuşları yaparak karadaki ekipleri yönlendirdi. Türkiye'den insansız hava aracı (İHA) desteği talep edildi ve İHA'lar özellikle karanlıkta ekipleri yönlendirme noktasında görev yapacak.

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