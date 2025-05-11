Klasik araba pert oldu: Milyonluk hata

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul’da bir restoranın vale görevlisi, sahibinden teslim aldığı servet değerindeki klasik otomobilin kontrolünü kaybetti. Hızla geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini yitiren vale, aracı park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Bir restoranda vale olarak görev yapan bir kişi, sahibinden teslim aldığı servet değerindeki klasik aracın kontrolünü kaybedince başka araca çarptı. Kazada klasik araçta hasar meydana geldi.
Olay, 7 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, klasik araç sahibi şahıs, restoranda yemek yemek için aracını valeye teslim etti. Aracı teslim alan vale, servet değerindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla geri manevra yaptığı sırada aniden yola savrulan araç, park halindeki başka otomobile çarptı. Kaza sonrası lüks araçta hasar meydana gelirken, araç sahibi neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan vale şirketi araçta meydana gelen zararın giderileceğini belirtti.

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