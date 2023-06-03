Klasik tutkunları Gül Festivali’nde buluştu

Klasik otomobil tutkunları Isparta’da Gül Festivali’nde bir araya geldi.

Klasik tutkunları Gül Festivali’nde buluştu

AA

Belediye önünden başlayan 32 klasik otomobilin yer aldığı konvoya, vatandaşlar da araçlarıyla eşlik etti, fotoğraf çektirdi.

Türk bayrağı ve gülle donattıkları araçlarıyla nostaljik anlar yaşatan klasik otomobil tutkunlarının oluşturduğu konvoy, Isparta Valiliği önünde son buldu.

Kulüp üyelerinden Ahmet Saraç, yaptığı açıklamada, etkinliğe 1978 model klasik aracıyla katıldığını belirterek, konvoyda klasik Mercedes otomobillerin yer aldığını söyledi.

thumbs-b-c-35c0f0fc41a2e7d450e161d2e724f3cb.jpg

Isparta'nın yanı sıra Antalya ve Burdur'dan katılımın olduğuna dikkati çeken Saraç, "Konvoyumuzda 1950, 1960 model klasik araçlarımız mevcut. Klasik araçlar bizim için tutku. Dedemin Mercedes aracı vardı. Çocukluğum o araçta geçti." dedi.

Organizasyon yetkilisi Cihan Önal ise Türkiye genelinde 14 bin üyeye ulaştıklarını belirterek, ekimde daha büyük bir organizasyon için Isparta'ya geleceklerini ifade etti.

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Sivas'ta deprem Güncel
Sivas'ta deprem
Ordu'da fındık bahçelerini ceviz büyüklüğünde dolu vurdu Yaşam
Ordu'da fındık bahçelerini ceviz büyüklüğünde dolu vurdu
Kempinski Hotel The Dome Belek dünyanın en iyi 5 oteli arasına girdi Yaşam
Kempinski Hotel The Dome Belek dünyanın en iyi 5 oteli arasına girdi
Bolu'da sağanak etkili oldu Güncel
Bolu'da sağanak etkili oldu
Bjelica'dan sürpriz tercih: Trabzon'da ilk 11'ler açıklandı Spor
Bjelica'dan sürpriz tercih: Trabzon'da ilk 11'ler açıklandı
Bilecik'te tarım arazileri ve yollar zarar gördü Yaşam
Bilecik'te tarım arazileri ve yollar zarar gördü
Dilan Polat'tan kocasına dev sürpriz! “Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek” Magazin
Dilan Polat'tan kocasına dev sürpriz! “Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek”