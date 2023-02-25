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Warriors Rockets'i farklı yendi. Curry yerine Thompson galibiyeti getirdi

NBA'de Golden State Warriors, Houston Rockets'i 116-101 yendi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 18:22
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Klay Thompson Warriors'a galibiyeti getirdi

Warriors Rockets'i farklı yendi. Curry yerine Thompson galibiyeti getirdi
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NBA’de normal sezon mücadelesinde Golden State Warriors kendi evinde Houston Rockets‘ı ağırladı.

WARRİORS RAHAT GEÇTİ
Golden State, zayıf rakibini 116-101 ile rahat şekilde geçti ve 60. maçında 30. galibiyetini aldı. Houston ise 59. maçında 46. kez mağlup oldu. Golden State’de Stephen Curry’nin yokluğunda Klay Thompson öne çıktı. Deneyimli şutör, 42 sayı ve 12 üçlükle adeta resital sundu. Jordan Poole 15 sayı – 8 asistle katkı verdi. Donte DiVincenzo 15 sayı, Pat Baldwin Jr. 11 sayı, Anthony Lamb ise 8 sayı attı.

ALPEREN MAĞLUBİYETE YETMEDİ
Houston’da KJ Martin 22 sayıyla en skorer isim olurken TyTy Washington 15 sayıyla bitirdi. Jae’Sean Tate 14 sayı, Jabari Smith ise 13 sayı attı. Temsilcimiz Alperen Şengün 5 sayı – 9 ribaunt – 8 asistle bitirdi.

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