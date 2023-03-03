Zeynep Bastık’a para cezası. Klibi başına iş açtı

Posta'da yer alan habere göre; Zeynep Bastık'a YouTube kanalında 16 Eylül 2022'de yayınladığı video nedeniyle para cezası kesildi.

Alkollü içecek reklamı içeren klip için şarkıcıya 155 bin 712 TL ceza kesildi. 10 milyon izlenmesi olan video yayından kaldırıldı.

Öte yandan; sosyal medyada verdiği iddialı pozlarla uzun süredir gündemde olan Zeynep Bastık büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası sosyal medya paylaşımlarına ara verdi.

Enkaz altında kalan Ayfer'in enkazdan çıkarken Zeynep Bastık şarkısı istemesiyle son dönemde gündeme gelen Bastık bu olaydan çok etkilendi.

Ayfer ve kardeşine ulaşan ve moral veren şarkıcı sosyal medyada paylaşım yapmayınca hayranlarından pek çok mesaj aldı.

Zeynep Bastık paylaşımında "Geçirdiğimiz bu kötü zamanlardan dolayı mentalimi toparlamakta herkes gibi güçlük çekiyorum" dedi.

"Gitmedim buralardayım" diyen Bastık açıklamasında "Biraz kabuğuma çekildim" dedi.