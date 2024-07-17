Klima açtırmayan arkadaşını kafa atarak öldürdü

Geçtiğimiz Salı günü İstanbul'un Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde, aynı işyerinde çalışan Ahmet Ç. ile Kamilcan H. arasında klima açma meselesi yüzünden bir tartışma patlak verdi.

Tartışma, kısa sürede küfürleşmeye dönüşerek kavgaya dönüştü. Ahmet Ç., Kamilcan H.'ye kafa atarak onu yere düşürdü. Aldığı darbe nedeniyle baygınlık geçiren Kamilcan H., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BEYNİNDEKİ TÜMÖR HASAR GÖRÜNCE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine ulaştı ve şüpheli Ahmet Ç.'yi gözaltına aldı. Hastanede 2 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Kamilcan H. maalesef hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde, Kamilcan H.'nin beyninde mevcut bir tümör bulunduğu ve darp sonucu bu tümörün hasar görmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Ç., "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, tartışmanın klima açma konusundan kaynaklandığını ve karşılıklı küfürleşme yaşandığını belirttiği öğrenildi.