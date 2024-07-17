Klima açtırmayan arkadaşını kafa atarak öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Klima açtırmayan arkadaşını kafa atarak öldürdü

Arnavutköy'de aynı iş yerinde çalışan iki arasında klima açma kavgası çıktı. Söz konusu kavga cinayetle bitti. Başına aldığı kafa darbesi ile yere düşen Kamilcan H. kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Salı günü İstanbul'un Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde, aynı işyerinde çalışan Ahmet Ç. ile Kamilcan H. arasında klima açma meselesi yüzünden bir tartışma patlak verdi.

Tartışma, kısa sürede küfürleşmeye dönüşerek kavgaya dönüştü. Ahmet Ç., Kamilcan H.'ye kafa atarak onu yere düşürdü. Aldığı darbe nedeniyle baygınlık geçiren Kamilcan H., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BEYNİNDEKİ TÜMÖR HASAR GÖRÜNCE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine ulaştı ve şüpheli Ahmet Ç.'yi gözaltına aldı. Hastanede 2 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Kamilcan H. maalesef hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde, Kamilcan H.'nin beyninde mevcut bir tümör bulunduğu ve darp sonucu bu tümörün hasar görmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Ç., "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, tartışmanın klima açma konusundan kaynaklandığını ve karşılıklı küfürleşme yaşandığını belirttiği öğrenildi.

a.png

b.png

c.png

Son Haberler
Alkollü sürücü polisi atlatamadı Gündem
Alkollü sürücü polisi atlatamadı
İngiltere enflasyon rakamlar açıklandı Ekonomi
İngiltere enflasyon rakamlar açıklandı
Çöpün yanına bırakılan ekmekleri alan yaşlı adam öldüresiye dövüldü. İzmir’den İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler Gündem
Çöpün yanına bırakılan ekmekleri alan yaşlı adam öldüresiye dövüldü. İzmir’den İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler
İntihar edecekti son anda ikna edildi Gündem
İntihar edecekti son anda ikna edildi
Ünlü milyarder fiyatlara isyan etti. Dünya devi markayı yerden yere vurdu Spor
Ünlü milyarder fiyatlara isyan etti. Dünya devi markayı yerden yere vurdu
Bilecik’te aranan suç makinesi tutuklandı Yerel Haberler
Bilecik’te aranan suç makinesi tutuklandı
Konut satışlarında kabus gibi düşüş. Artık yabancı bile almıyor Ekonomi
Konut satışlarında kabus gibi düşüş. Artık yabancı bile almıyor