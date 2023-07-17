Klima montajı yaparken akıma kapılıp öldü

İzmir'in Konak ilçesinde, bir cep telefonu bayisine klima montajı yapan işçi, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Klima montajı yaparken akıma kapılıp öldü

Olay, akşam saatlerinde İsmet Kaptan Mahallesi'nde yaşandı.

Elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı

Olay sırasında merdivende çalışan işçi Maksut Beyazıt (37), elektrik akımına kapılarak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Beyazıt'a ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan işçi, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak Beyazıt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Konak ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre, işçinin elektrik akımına kapılmasının nedeninin klima montajında kullanılan malzemelerden kaynaklandığı düşünülüyor.

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