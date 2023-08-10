Klima öldürüyor mu? Araştırmadan şok sonuçlar

Yapılan araştırmaya göre; Gününün çoğunu soğutulmuş ortamlarda geçirenlerin diğer insanlara göre aşırı sıcaklara maruz kaldıklarında ölüm oranının daha yüksek olduğunun ortaya çıkması korkuttu.

Klima öldürüyor mu? Araştırmadan şok sonuçlar

‘The Lancet Planet Health’ dergisinde dikkat çeken bir araştırma yayımlandı.

Araştırmada, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ne sonradan yerleşenler ile yerli halkın aşırı sıcaklara bağlı ölüm oranlarını ve altyapı imkanlarını kıyaslayarak en etkili sıcaklıkla mücadele yöntemini bulmak için karşılaştırma yapıldı.

32 BİN ÖLÜM VAKASI İNCELENDİ

Bu kapsamda bilim insanları, 1980 ila 2019 yılları arasında, en az 3 gün boyunca 35 derece üstünde seyreden sıcak hava dalgası sırasında aşırı sıcağa bağlı 32 bin ölüm vakasını inceledi.

Avusturalya yerlilerinin klimalı ortamlara erişimlerinin sınırlı olmasına rağmen sıcağa bağlı ölüm oranlarının komşularından daha düşük olduğunun altı çizildi.

İlgili Haberler
Uzmanından Lejyoner hastalığı uyarısı
Sıcaklarda baş ağrısına dikkat
Öne Çıkanlar
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Son Haberler
Kayıp şahsın cesedi 35 saat sonra Dicle Nehri'nde bulundu Güncel
Kayıp şahsın cesedi 35 saat sonra Dicle Nehri'nde bulundu
Google'dan küresel ısınmaya yapay zekalı çözüm Teknoloji - Otomotiv
Google'dan küresel ısınmaya yapay zekalı çözüm
Ünlü şarkıcı Sixto Rodriguez hayatını kaybetti. Hayatı Oscar’lı belgesele konu olmuştu Magazin
Ünlü şarkıcı Sixto Rodriguez hayatını kaybetti. Hayatı Oscar’lı belgesele konu olmuştu
Çıplak uyumanın şaşırtan faydası ortaya çıktı. Ünlüler de deniyor Sağlık
Çıplak uyumanın şaşırtan faydası ortaya çıktı. Ünlüler de deniyor
Nijer’de cunta yönetimi yeni kabineyi açıkladı Dünya
Nijer’de cunta yönetimi yeni kabineyi açıkladı
Hull City teknik direktöründen Fenerbahçeli yıldız için transfer açıklaması Spor
Hull City teknik direktöründen Fenerbahçeli yıldız için transfer açıklaması
Premier Lig başlıyor. Haftanın programı belli oldu Spor
Premier Lig başlıyor. Haftanın programı belli oldu