Kliması kapalı halk otobüslerine ceza

Kaynak: İHA
Kliması kapalı halk otobüslerine ceza

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası trafik ekipleri, halk otobüslerinde klima denetimlerine devam ediyor. Tek tek durdurulan otobüslerde klimaların açık olup olmadığı kontrol ediliyor.

Antalya'da yükselen sıcak hava ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası, halk otobüslerinin konforunu sağlamak adına sıkı denetimlere başladı. Kent genelinde gerçekleştirilen kontrollerde, Ulaşım Zabıtası ve trafik ekipleri, duraklarda otobüsleri durdurarak içeri girip klimaları kontrol ediyor.

KAPALI KLİMASI TESPİT EDİLEN OTOBÜSLERE CEZA KESİLİYOR

Klimaları kapalı olan otobüsler, plakaları incelenerek belirleniyor ve arızalı olanlar onarılmadan hizmet dışı bırakılıyor. Arıza bildiren araçlara, klima sorunu giderilinceye kadar sefer düzenlememesi konusunda uyarılar yapılıyor. Klima sorunu olmayan ancak klimaları çalıştırmayan otobüsler de tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

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