Klimt’in kayıp tablosu 30 milyon dolara satıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Klimt’in kayıp tablosu 30 milyon dolara satıldı
Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in başlayıp da tam şekilde bitiremediği Fraulein Lieser’in Protresi tablosu 24 Nisan’da Viyana’da gerçekleştirilen müzayedede 30 milyon dolara alıcı buldu.

Haber: Mayis Alizade

Ressam Klimt’in ölümünden bir sene önce 1917 yılında yapmaya başladığı tablo en son 1925 yılında bir sergide görülmüştü. Yahudi sanayici bir ailenin siparişi üzerine yapılmış tablo 100 seneden bu yana kayıp sayılıyordu. Ancak geçtiğimiz Ocak ayında Viyana’daki Kinski müzayedeevi eserin bulunduğunu ve satışa çıkarılacağını duyurmuştu. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmı tablonun sahibi ailenin mirasçılarına verilecek.

27b8e033-c474-43df-9e2d-3df3328d6d81.jpg

Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in 1914 yılında tüccar bir ailenin siparişi üzerine yaptığı portre nazilerin 1938 yılında Avusturya’yı işgal etmesiyle Berlin’e götürülmüştü. Almanya hükûmeti 1998 yılında tabloyu Viyana’daki aileye iade etti.

Güncelleme: 
Son Haberler
Avrupa Parlamentosu Rusya'daki seçimleri tanımayacak Dünya
Avrupa Parlamentosu Rusya'daki seçimleri tanımayacak
Fenerbahçe damga vurdu. Paris'e 2 bilet daha Spor
Fenerbahçe damga vurdu. Paris'e 2 bilet daha
Bitlis'in ters lale güzelliği Yaşam
Bitlis'in ters lale güzelliği
Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı Yerel Haberler
Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Ayak kokusunun geçmesi için çözümler Keşfet
Ayak kokusunun geçmesi için çözümler
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu Gündem
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu
Belçika İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak Gündem
Belçika İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak