Klimt’in kayıp tablosu 30 milyon dolara satıldı

Haber: Mayis Alizade

Ressam Klimt’in ölümünden bir sene önce 1917 yılında yapmaya başladığı tablo en son 1925 yılında bir sergide görülmüştü. Yahudi sanayici bir ailenin siparişi üzerine yapılmış tablo 100 seneden bu yana kayıp sayılıyordu. Ancak geçtiğimiz Ocak ayında Viyana’daki Kinski müzayedeevi eserin bulunduğunu ve satışa çıkarılacağını duyurmuştu. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmı tablonun sahibi ailenin mirasçılarına verilecek.

Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in 1914 yılında tüccar bir ailenin siparişi üzerine yaptığı portre nazilerin 1938 yılında Avusturya’yı işgal etmesiyle Berlin’e götürülmüştü. Almanya hükûmeti 1998 yılında tabloyu Viyana’daki aileye iade etti.