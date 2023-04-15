Nükhet Duru yıllar sonra anlattı! Klip için ölümden dönmüş

Editör: Özlem KIRAL

Şarkıcı Nükhet Duru, Galatasaray Üniversitesi’nin önceki akşam Ortaköy’de düzenlediği ‘En 2022 Ödül Töreni’ne katıldı.

‘Özel Sanat Ödülü’nü alırken nostalji yapıp ‘Melankoli’ şarkısını seslendirdi. Ardından 1978’e gitti ve şarkıya nasıl klip çekildiğini ilk kez anlattı.

Duru "İzzet Öz ile İzmir Urla’dayız. Bana 'güneşin batımına doğru denizde yürüyeceksin' dedi. Yüzme bilmiyorum ama söylemedim. Kameraman panikle ‘Abi kız yok’ demiş. Sonra kamerayı bırakıp suya girdi. Hafif silkeleye silkeleye sahile getirdi, boğulmaktan kurtardı. İnsan bir öper, suni teneffüs yapar değil mi? Asla beklentim gerçekleşmedi." dedi.

Nükhet Duru ‘Melankoli’ klibini çektiğinde 24 yaşındaydı.



