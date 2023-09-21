KLM uçağı balonla çarpıştı. Büyük tehlike atlattı

Hollandalı KLM'e ait yolcu uçağının balonlarla çarpışma yaşadığı ortaya çıktı. Brezilya'nın Sao Paulo-Guarulhos Havalimanı'nda yaşanan olay kameralara yansıdı

KAYNAK: Haber Merkezi
KLM uçağı balonla çarpıştı. Büyük tehlike atlattı


AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Brezilya'daki São Paulo-Guarulhos Uluslararası Havalimanı'na yaklaşmada olan KLM'e ait Boeing 777-300 tipi yolcu uçağının kaptan pilotu kule ile irtibata geçerek en az 3 balonun içinden geçtiklerini söyledi. Kaptan pilot balonlardan birinin sağ motora çarpmış olabileceğini belirtti.

Havalimanına inen uçak hemen kontrole alınarak gerekli incelemeler yapıldı. Ancak tehlikeye neden olabilecek herhangi bir duruma rastlanmadı.

Uçağın dönüş seferi olan Amsterdam uçuşunu da sorunsuz gerçekleştirdiği bildirildi.Pilot ile ATC arasındaki konuşma da kayıtlara geçti.

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